Глава ЦБ Китая покинул пост после 15 лет работы

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань покинул пост после 15 лет работы, сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято на седьмом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Новым главой ЦБ КНР стал бывший заместитель Сяочуаня И Ган.

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Отмечается, что кандидатуру И Гана выдвинул премьер госсовета Ли Кэцян, ранее переизбранный на второй срок.

Также ранее сообщалось, что Чжоу Цян переизбран главой Верховного суда Китая.