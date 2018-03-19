Минтранс намерен ужесточить требования к качеству авиатоплива

Власти России решили принять новые меры для повышения безопасности полетов, пишет газета «Известия».

По данным издания, Минтранс разработал законопроект новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается.

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В него включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации.

В свою очередь Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад в России системе сертификации авиатоплива.

Как отмечают источники газеты, ситуацию с качеством авиационного топлива в стране нельзя назвать безопасной - и это может привести к серьезным проблемам.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль на топливном рынке.