В США потребовали заблокировать «Северный поток — 2»

Группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2». Об этом они написали в письме, которое опубликовано на сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.

«Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация не допустила строительство этого трубопровода», — сообщается в письме.

Реклама

Сенаторы считают, что реализация этого проекта сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» с российской стороны.

Письмо адресовано министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю государственного секретаря Джону Салливану.

Ранее в Госдепе посчитали, что блокировка «Северного потока – 2» не изменит политику России.