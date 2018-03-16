В Раде рассказали об инвестициях Порошенко в Россию

Президент Украины Петр Порошенко инвестирует средства в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Балога, сообщает телеканал NewsOne.

«Президент Украины дает пример инвестировать в Россию. Друзья президента вкладывают средства в активы России», — сказал Балога.

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По словам депутата, нельзя однобоко подходить к вопросу экономического сотрудничества с Россией. Балога уверен, что с Россией можно торговать определенными товарами, а некоторыми — не стоит.

Депутат Рады подчеркнул, что Украина продолжит экономическое сотрудничество с Россией, а все заявления власти, которые сообщают об обратном, «являются обманом».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией.