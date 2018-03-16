ДОМ.РФ планирует восстановить к концу 2018 года дефицит чистых активов «Российского капитала»

Чистые активы банковской группы «Российский капитал» на дату их передачи в ДОМ.РФ составили минус 34,7 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности ДОМ.РФ по МСФО за 2017 год.

Это стало главным фактором снижения достаточности собственных средств ДОМ.РФ с 44,2% по итогам 2016 года до 15% по итогам 2017 года.

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На данный момент группа «Российский капитал» состоит из двух сегментов – банковский (АКБ «Российский капитал» и его дочерний «Социнвестбанк») и проект по завершению строительства домов «СУ-155», реализующйся с участием банка.

«В настоящее время реализуется программа трансформации и создания ипотечно-строительной модели на базе банка», — отметили в ДОМ.РФ.

До конца 2018 года будет завершен план финансового оздоровления, оптимизирована сеть отделений и численность персонала. Финансовое оздоровление позволит покрыть имеющийся дефицит и перейти на безубыточную работу банка.

В конце прошлого года 100% акций «Российского капитала» были внесены как вклад РФ в уставный капитал ДОМ.РФ в целях оплаты размещаемых в пользу Российской Федерации дополнительных акций ДОМ.РФ.