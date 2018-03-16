Меркель отправила министра в США для переговоров по пошлинам на сталь

Канцлер Германии Ангела Меркель направила министра экономики Питера Альтмайера в США, чтобы попытаться повлиять на пересмотр плана по введению пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что поездка министра в Вашингтон сигнализирует о том, что Германия видит риски для своей экономики в введении тарифов США.

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Пресс-секретарь Альтмайера подтвердил, что министр вылетит в США, но не уточнил, с кем он встретится.

Ранее Еврокоммисар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.