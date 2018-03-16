В России появятся 19 новых ТОРов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвредил постановления о создании в России 19 новых территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщает на сайте кабмина.

Как стало известно, в России появятся ТОРы: «Павловск» в Воронежской области, «Канаш» в Чувашии, «Гаврилов-Ям» в Ярославской области, «Зверево» в Ростовской области, «Варгаши» в Курганской области, «Донецк» в Ростовской области, «Новоалтайск» в Алтайском крае, «Саянск» в Иркутской области, «Новокузнецк» в Кемеровской области, «Заринск» в Алтайском крае, «Губкин» в Белгородской области, «Линево» в Новосибирской области, «Далматово» в Курганской области, «Ефремов» в Тульской области, «Сердобск» в Пензенской области, «Онега» в Архангельской области, «Черемхово» в Иркутской области, «Пикалёво» в Ленинградской области и «Угловка» в Новгородской области.

Реклама

В кабмине отметили, что создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику данных моногородов.

Ранее сообщалось, что глава Минвостокразвития Александр Галушка предложил включить водные объекты в режим ТОР.