Департамент ЦБ намерен предложить совету директоров понизить ключевую ставку

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что департамент предложит совету директоров регулятора рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, который, напомню, и принимает окончательное решение», — сказал Дмитриев.

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Он также добавил, что при принятии решения по ставке Банк России смотрит на широкий набор показателей.

«Это не только опросы аналитиков и ожидания рынка, но и индикаторы рынка, например, кривая RUONIA, спреды, ОФЗ, из которых мы извлекаем ожидания», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил, что есть хороший потенциал для снижения ключевой ставки Банка России в текущем году.