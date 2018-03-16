Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в гособлигации США с $102,2 млрд до $96,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Уточняется, что в январе прошлого года России хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд.

На данный момент Россия опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в облигации США.

Первое место занимает Китай, который вложил $1,168 трлн за месяц. На втором месте расположилась Япония — $1,065 трлн. А третью позицию заняла Ирландия — $327,5 млрд.