Рябков назвал новые санкции США бесполезными

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон вводит все новые ограничения против Москвы, но как ни стараются Соединенные Штаты, санкции не работают. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возникает вопрос, почему Вашингтон, старающийся «наказать нас» за независимый курс на международной арене регулярно добавляет санкции? Просто потому что прежние меры давления не сработали — ни запреты на экономическое сотрудничество с нами, ни угрозы блокирования денежных переводов, ни бряцание оружия у наших границ, которое становится все громче, ни отказы в визах, ни какие другие потуги. Все это нельзя назвать иначе, чем гротеском», — сказал Рябков.

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Он также отметил, что нынешнее расширение американских санкций в отношении России стало уже 50-м с 2011 года, «когда США свернули объявленную ими же «перезагрузку» отношений с Россией».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США.