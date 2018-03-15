Россельхознадзор ограничит поставку молочной продукции с белорусского предприятия

Россельхознадзор с 17 марта текущего года ограничит поставки молочной продукции с белорусского предприятия ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с тремя случаями выявления подведомственными Россельхознадзору лабораториями в молоке сухом обезжиренном белорусского предприятия ПУП ''Калинковичский молочный комбинат'' (Светлогорский филиал) бактерий группы кишечной палочки (БГКП), Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию России с 17 марта 2018 г.», — заявили в ведомстве.

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Помимо этого, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении предприятий УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ПУП «Оршанский молочный комбинат».

Ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Белоруссии молоком.