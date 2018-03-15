ВТБ приобрел акции «Магнита»
ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита». Об этом говорится в сообщении «Магнита».
««Магнит» объявляет о приобретении ООО «ВТБ Инфраструктурные Инвестиции» права распоряжаться определенным количеством голосов, составляющих уставный капитал ПАО «Магнит»», — сказано в заявлении.
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Уточняется, что «количество и доля голосов в уставном капитале после наступления основания: 29 656 200 шт. (29,099996%)».
Ранее сообщалось, что ФАС разрешила ВТБ приобрести долю в «Магните».