ВТБ приобрел акции «Магнита»

Максим Блинов/РИА «Новости»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита». Об этом говорится в сообщении «Магнита».

««Магнит» объявляет о приобретении ООО «ВТБ Инфраструктурные Инвестиции» права распоряжаться определенным количеством голосов, составляющих уставный капитал ПАО «Магнит»», — сказано в заявлении.

Реклама

Уточняется, что «количество и доля голосов в уставном капитале после наступления основания: 29 656 200 шт. (29,099996%)».

Ранее сообщалось, что ФАС разрешила ВТБ приобрести долю в «Магните».