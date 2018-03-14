Мэй намерена снизить зависимость Британии от российского газа

Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

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«Мы будем продолжать обсуждать с ЕС не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий подход к энергетической безопасности», — заявила Мэй.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов.