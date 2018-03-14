ВЭБ отозвал макропрогноз с повышением пенсионного возраста

Внешэкономбанк отозвал свой макропрогноз, в который было заложено постепенное повышение пенсионного возраста с 2020 года. Об это сообщает RNS со ссылкой на представителя ВЭБа.

«Отозвали на доработку. Не все разделы отчета были доработаны и до конца выверены», — заявил представитель ВЭБа.

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Как стало известно, 13 марта ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России, в котором было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что в правительстве прокомментировали идею по повышению пенсионного возраста.