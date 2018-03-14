Подкомиссия кабмина одобрила включение «Умного города» в программу цифровой экономики
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что подкомиссия по цифровой экономике одобрила заявку Минстроя на включение проекта «Умный город» в программу «Цифровая экономика России». Об этом сообщает RNS.
«Подкомиссия соответствующая поддержала заявку под названием «Умный город»», — сказал Чибис.
Ранее сообщалось, что Минстрой России внес в правительство заявку о внесении «умного города» в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».