Альфа-Банк финансирует крупнейшее в России лесоперерабатывающее производство

Альфа-Банк выступает ключевым финансовым партнером Группы компаний «УЛК», говорится в пресс-релизе кредитной организации. При поддержке банка на базе «УЛК» сформирован лесоперерабатывающий холдинг полного цикла.

На протяжении последних лет Альфа-Банк финансировал ключевые инвестпроекты и сделки по приобретению активов ГК «УЛК».

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В 2016 году банк предоставил кредит в размере 1,5 млрд рублей на строительство пеллетного завода в Архангельской области. Запуск объекта позволил «УЛК» перейти на безотходное, экологичное производство. В 2017 году Альфа-Банк профинансировал приобретение и модернизацию Пестовского ЛПК в Новгородской области, а также выделил средства на приобретение лесозаготовительной техники. Объем кредитного лимита составил свыше 3 млрд рублей.Альфа-Банк также рефинансировал кредиты ГК «УЛК» в Сбербанке общим объемом около 9 млрд рублей, привлеченные на строительство заводов по глубокой переработке древесины стандартного и тонкомерного диаметров.В феврале 2018 года Альфа-Банк выделил 10 млрд рублей на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК.

По оценке Альфа-Банка, объем всех активов холдинга составит более 20 млрд рублей. Прогнозные объемы производства к 2022 году - 4 млн кубометров сырья по входу в год. В составе холдинга 4 лесоперерабатывающих предприятия: Устьянский ЛПК (объем - 1,3 млн кубометров в год), Пестовский ЛПК (500 тыс. кубометров в год), Вельский ЛПК (500 тыс. кубометров в год), Соломбальский ЛПК (300 тыс. кубометров в год), а также мощности по лесозаготовке, теплогенерирующая компания и другие активы.

«Мы высоко ценим финансовую поддержку Альфа-Банка, которая позволила завершить стратегически важные для нас инвестпроекты, а также оптимизировать текущую долговую нагрузку. В наших ближайших совместных планах - возрождение Соломбальского ЛДК. Здесь будет построена новая линия, объем лесопереработки достигнет 1,5 млн кубометров в год», - отметила заместитель генерального директора ГК «УЛК» по экономике и финансам Татьяна Зенина.

«Альфа-Банк видит потенциал в развитии лесоперерабатывающего сектора и готов кредитовать высокотехнологичные инвестпроекты, направленные на рост бизнеса наших клиентов и развитие экспортного потенциала РФ. Мы рады, что Альфа-Банк внес вклад в создание крупнейшего в России лесопильного безотходного производства», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.