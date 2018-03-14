Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на ясли

Министерство образования и науки потратит 49 млрд руб. из государственного бюджета для создания 729 новых яслей для детей до трех лет. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ясли будут строиться в 2018 и 2019 годах. В программе участвуют 82 субъекта России.

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В издании отмечают, что в последние годы отмечается дефицит яслей.

«В 1990-е годы ясельные группы упразднили, потому что снизилась рождаемость, они пустовали. Сейчас стоит задача преодолеть демографический кризис, а следовательно, нужно заново возрождать ясли», — сказал Сергей Рыбальченко, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец рассказала об актуальной очереди в ясли.