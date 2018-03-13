Крупнейшие заказчики за два года заключили с новгородскими МСП договора на 4,18 млрд рублей

Объем договоров субъектов малого и среднего предпринимательства Новгородской области со 72 крупнейшими заказчиками в 2016-2017 годах составил 4,18 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Корпорации МСП.

Анализ договоров, заключенных с субъектами МСП, зарегистрированными на территории Новгородской области, в 2017 году показал, что наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как строительство, поставки оборудования, услуги по ремонту транспортных средств, ремонту машин и оборудования.

В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний региона вошли АО «ГСК «Югория», АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «Газпром комплектация», ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Газпром инвест».