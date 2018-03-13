Новгородские малые и средние предприятия смогли привлечь 1,5 млрд рублей кредитных средств

Малый и средний бизнес Новгородской области получил гарантии и поручительства от Корпорации МСП на сумму 492,3 млн руб. Это, в свою очередь, позволило им привлечь кредиты на общую сумму более 1,5 млрд руб. Об этом заявил глава Корпорации МСП Александр Браверман, говорится в пресс-релизе организации.

Компании, получившие гарантии, занимаются реализацией проектов в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработки, промышленного производства, строительства, сферы услуг.

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Пять крупнейших инвестиционных проектов, претендующих на гарантийную поддержку в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, нуждаются в гарантиях на общую сумму около 500 млн руб.

В их числе — СПССК «Новгородский аграрий», который планирует расширить существующее производство по шоковой заморозке овощей, ООО «Мастер-ВН» , занимающееся строительством гостиницы в Великом Новгороде, «Боровичи Трак Сервис» и их проект по созданию современного грузового сервисного центра. Другие компании — ООО «Сташевское» (проект завода полного цикла по производству хлопьев из голозёрного овса) и индивидуальный предприниматель Михаил Давыдов (пополнение оборотных средств для развития рыбоводства в Новгородской области).

Общий объем инвестиций в проекты составляет 526 млн рублей.