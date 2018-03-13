Украина оштрафовала российские авиакомпании на $205 млн за полеты в Крым

Государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд гривен ($205 млн) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые производили рейсы в Крым. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные госавиаслужбы.

По данным издания, госавиаслужба Украины накладывает штраф в размере 136 тыс. гривен (около $5 тыс. по текущему курсу) за каждое нарушение воздушного пространства страны, в частности, полеты в Крым.

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По словам представителей ведомства, штрафы наложены в соответствии с решением совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве подготовили законопроект о «прощении» Крыма и Донбасса.