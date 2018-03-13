Трамп оставил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций против Ирана, которые вводили главы Соединенных штатов в 1995, 2010 и 2012-2013 годах, сообщили на сайте Белого дома.

Санкции против Ирана продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда заканчивается их срок применения. В причинах продления действия санкций указываются «действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека».

Ранее вице-президент США Майк Пенс пригрозил выходом США из иранской ядерной сделки.