Госдеп: блокировка «Северного потока – 2» не изменит политику России

Блокировки «Северного потока – 2» не сможет изменить политику России, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудкирк.

12 марта президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС отказаться от проекта «Северный поток – 2».