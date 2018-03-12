Никифоров: расходы россиян на внутрисетевой роуминг снизились в 3-5 раз

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что расходы россиян на внутрисетевой роуминг в течение декабря 2017 года и первого квартала этого года снизились в среднем в три-пять раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В декабре 2017 года и в течение первого квартала 2018 года все ключевые операторы пошли на существенное снижение каких-то дополнительных платежей в случае роуминга… Снижение этих расходов произошло в среднем в три-пять раз, в разных тарифных планах это разные цифры», — сказал Никифоров.

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Он подчеркнул, что снижение расходов будет продолжаться и дальше.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении компаний МТС и «МегаФон» по итогам проверки отчета операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга, которые не соответствовали требованиям службы.