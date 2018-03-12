Могерини: «Газпром» должен полностью выполнять свои обязательства по поставкам

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсудили, что «Газпром» остановил поставки газа на Украину, по которым была перечислена предоплата. По нашему мнению, «Газпром» должен полностью выполнять свои обязательства, и Еврокомиссия (ЕК) в частности в лице члена ЕК Шефчовича (вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович – «Газета.Ru») прилагает максимум усилий для урегулирования этой ситуации», — сказала Могерини.

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Ранее источник сообщил, что Шефчович и министр энергетики России Александр Новак провели переговоры о ситуации с активами «Газпрома» на Украине.

Как стало известно, Украина приступила к аресту активов «Газпрома».