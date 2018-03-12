Орешкин рассказал о работе Росреестра по внедрению блокчейна

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о работе Росреестра по внедрению технологии блокчейн в системе регистрации сделок с недвижимостью в рамках итогового заседания коллегии в Росреестра. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Министр отметил, что на данный момент Росреестр ведет активную работу по запуску пилотной регистрации отдельных видов сделок с недвижимостью с использованием логики смарт-контрактов на территории Москвы.

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Пакет документов, поданных на государственную регистрацию, будет проводиться в автоматическом режиме.

«По нашим оценкам на первом этапе это могут быть около 5 тыс. сделок ежемесячно», — сказал Орешкин.

Ранее министр сообщил, что скорость оказания услуг в Росреестре выросла почти два раза.