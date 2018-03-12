ФАС разрешила ВТБ приобрести долю в «Магните»

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров заявил, что ФАС разрешила ВТБ купить 29,1% акций «Магнита» у основателя ритейлера Сергея Галицкого. Об этом сообщает RNS.

«Выдали (разрешение на покупку 29,1% «Магнита» – «Газета.Ru») 7 марта», — сказал Кашеваров.

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Он также отметил, что никаких ограничений для покупателя нет.

Ранее сообщалось, что основатель розничной сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий уходит из ритейла.