ЕК: Европа не будет бездействовать после введения пошлин США

Еврокоммисар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США. Об этом пишет Bild am Sonntag.

«Нам нужен диалог с США, но если новые пошлины действительно затронут Европу, мы предпримем контрмеры. Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от нее», — сказала Вестагер.

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По ее словам, «Европа не будет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет ставить свободную мировую торговлю в опасность».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для отмены пошлин на импорт стали и алюминия, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары.