Суд решил продолжить рассмотрение иска Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику на $2 млрд

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, которые просили отказаться от рассмотрения иска экс-сенатора Леонида Лебедева на сумму $2 млрд. Об этом сообщает Forbes.

В 2014 году Лебедев подал иск к Вексельбергу и Блаватнику. Тогдашний сенатор потребовал выплатить ему $2 млрд от продажи доли ТНК-BP компании «Роснефть», объяснив это тем, что являлся «тайным» акционером компании.

Нью-йоркский суд в третий раз отклонил ходатайство Вексельберга и Блаватника. Теперь бизнесмены, по данным Forbes, до конца марта должны подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства.