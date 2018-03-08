В Германии предложили ЕС пожаловаться на Трампа в ВТО

Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс призвала дать решительный ответ на планируемое президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Думаю, мы, как Евросоюз, должны отреагировать, поскольку это находится в компетенции ЕС», — сказала Циприс.

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По ее словам, «в любом случае, Европа должна подать жалобу (на США) в ВТО».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриан призвал Евросоюз проявить твердость в отношении планов США по введению пошлин на сталь и алюминий.

1 марта президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.