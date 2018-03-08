Канцлер Австрии посчитал «идиотизмом» введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил критическое отношение к введению американских пошлин на импорт стали и алюминия из Европейского союза, а также назвал их «идиотизмом». Об сообщает издание Kleine Zeitung.

«Если будет нужно, последует реакция, которая, надо надеяться, приведет к переосмыслению позиции США, и можно будет отказаться от этого идиотизма», — сказал Курц.

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По мнению политика, в случае введения пошлин может развернуться торговая война, в которой все стороны понесут ущерб.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе заявили о возможных ответных мерах на введение пошлины США на сталь.