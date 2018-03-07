Украина заверила в достаточных запасах газа для завершения отопительного сезона

Украина имеет достаточно запасов в подъемных хранилищах газа (ПХГ) для завершения отопительного сезона. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление «Укртрансгаза».

«В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Вчера кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации. Запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018 годов», — рассказали в компании.

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Уточняется, по состоянию на 7 марта объем газа в ПХГ составляет 9,23 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины снимет ограничения на потребление газа с 7 марта.