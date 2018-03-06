«Газпром» проложил половину морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» завершил укладку 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «дочки» «Газпрома» South Stream Transport B.V.

«6 марта завершилась укладка 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день уложено более 930 километров газопровода в Черном море суммарно по двум ниткам. Судно Pioneering Spirit, осуществляющее глубоководную укладку «Турецкого потока», прошло в первой половине дня контрольную точку 706 километр первой нитки газопровода. По второй нитке 224 километра газопровода были построены в 2017 году», — заявили в компании.

Реклама

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд.

Он также добавил, что «Турецкий поток», скорее всего, будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома» и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций.