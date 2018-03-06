Bloomberg: Еврокомиссия намерена ввести пошлину в 25% на товары из США

Еврокомиссия предложила ввести пошлины в 25% на некоторые товары из США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно, подобные действия ЕК послужили ответом на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

В список европейского ведомства вошли следующие товары: сталь, джинсы, обувь, мотоциклы, рис, бурбон, апельсиновый сок.

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Уточняется, что ЕК собирается обложить указанной пошлиной американские товары на €2,8 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно