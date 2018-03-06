Роспотребнадзор рассказал, какие цветы лучше выбрать к 8 марта

Роспотребнадзор в преддверии международного женского дня посоветовал россиянам при выборе цветов обращать внимание на степень раскрытия бутона и эластичность лепестков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Степень раскрытия бутона — еще один важный показатель того, станет ли ваш букет «однодневкой» или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы… эластичность лепестков — один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — заявили в ведомстве.

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Также Роспотребнадзор добавил, что стебель цветка не должен быть сухим, а наличие искусственных украшений на бутоне может являться способом отвлечения внимания от свежести цветка.

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