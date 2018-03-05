В Минтруде обсуждают повышение пособия по безработице

Министерство труда обсуждает ориентировочное повышение максимальной величины пособия по безработице до 8 тыс. рублей. Об этом Газете.Ru рассказала управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

«Минтруд предлагает сократить время получения пособия по безработице с года до полугода. И одновременно повысить минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Сумма ориентировочная. Они говорили о том, что предлагают, даст им возможность поднять максимум до 8 тыс. рублей», — сказала Москвина.

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Насколько может быть повышена нижняя граница, Москвина не уточнила. Сейчас она составляет 850 рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит законопроект о повышении пособий по безработице.