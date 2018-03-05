Альфа-Банк запустил карту рассрочки

С 5 марта 2018 года в Альфа-Банке можно оформить карту рассрочки #вместоденег, говорится в пресс-релизе Альфа-банка. Она позволит клиентам совершать покупки без переплат в любом магазине — от ближайшего супермаркета до магазинов бытовой техники или мебели, а также в интернет магазинах. Партнером карты рассрочки банка выступила платежная система Masterсard.

«За последнее время рынок потребительского кредитования серьезно изменился. Мы видим, что значимая часть потребительских кредитов перешла в рассрочки, что фактически является потребительским кредитом без переплат, а это безусловный плюс, который клиенты высоко ценят. Карты рассрочки — сравнительно новый продукт на рынке потребительского кредитования. Но он по праву вызывает интерес у потребителей, так как позволяет приобретать необходимые товары в рассрочку, не переплачивая проценты за пользование кредитом», - комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. – «В отличие от представленных на рынке карт рассрочки, совершать покупки по карте #вместоденег можно в любом магазине, где оплата производится через терминал, а не только в ограниченном числе магазинов партнерской сети банка».

В банке считают, основным потребителем новой карты станут люди среднего возраста, одинокие и семейные пары с детьми. У целевой аудитории нового продукта высшее или средне-специальное образование, чаще всего это менеджеры среднего звена. Уровень дохода – средний или выше среднего. Они контролируют свой бюджет, разбираются в кредитных продуктах и охотно ими пользуются. Активно пользуются мобильным банковским приложением и интернет-банком, полагают в Альфа-банке с ссылкой на проведенное кредитной организацией исследование целевой аудитории.