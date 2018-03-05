Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он надеется на то, что северные страны Европы не дадут России «шантажировать» ЕС и Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я очень надеюсь, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия, Дания — сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины», — сказал Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

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Он также добавил, что «угрозы «Газпрома» о прекращении поставок газа на Украину дают дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов.