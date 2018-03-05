КНР планирует открыть производственный сектор для иностранных компаний

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что в 2018 году производственный сектор страны будет полностью открыт для иностранных предпринимателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен», — сказал Ли Кэцян.

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По его словам, предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами.

Он также отметил, что «иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены».

В августе 2017 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписал указ, согласно которому, планируется создать благоприятные условия в Китае для зарубежных вкладчиков, которые будут способствовать привлечению иностранного бизнеса в страну.