Минтруд предложил увеличить квоту рабочих мест для инвалидов до 600 тысяч

Число рабочих мест для инвалидов в России вырастет до 600 тыс. в 2018 году. Об этом говорится в материалах к заседанию Общественного совета при Минтруде России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рост рабочих мест, выделенных для инвалидов в соответствии с установленной квотой и заявленных в органах службы занятости в 2018 году до 600 тыс единиц», — говорится в презентации.

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Ожидается, что доля рабочих инвалидов трудоспособного возраста увеличится до 30%.

На конец 2017 года работодателями были заявлены 429 688 рабочих мест для инвалидов, из которых заняты 304 369.