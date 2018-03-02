Юнкер пригрозил США ответить на введение пошлин на сталь и алюминий

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности», передает Reuters.

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно»,— сказал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США по пошлинам на сталь из Евросоюза плохо скажется на трансатлантических отношениях.