Россельхознадзор предупредил о необходимости контроля молока из Белоруссии

Россельхознадзор предупредил российские компании, использующие белорусское молочное сырье, о необходимости контроля этих продуктов на предмет фальсификации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор предупреждает российских производителей молочной продукции о необходимости осуществления строгого входного контроля поступающего из Белоруссии молочного сырья на предмет фальсификации неживотными жирами», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что предприятия, которые не будут осуществлять такой контроль, будут изготавливать «фальсифицированные пищевые товары».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не оставит без ответа вопрос ограничения поставок белорусского молока в Россию.

В конце февраля Россельхознадзор отсрочил запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии до 6 марта.