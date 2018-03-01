Международные резервы России сократились на $3,1 млрд

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 23 февраля, сократились на $3,1 млрд до $450,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю сократился на $3,1 млрд, или на 0,7%, под воздействием отрицательной переоценки и на 23 февраля составил $450,9 млрд», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.