«Известия»: самолеты СЛО «Россия» переведут на отечественное оборудование для навигации

Самолеты специального летного отряда (СЛО) «Россия», в том числе президентский борт, переведут на отечественное навигационное оборудование. Об этом пишут «Известия».

В компании «Ил» рассказали, что заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства планируется в 2018–2019 годах.

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«Речь идет об инерциальной системе, отвечающей за определение положения самолета в пространстве, «ответчиках», обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также об оборудовании для навигации и посадки», — пишет газета.

Пресс-секретарь Управделами президента России Елена Крылова отметила, что замена навигационного оборудования будет выполняться на базе воронежского авиазавода при проведении планового технического обслуживания самолетов.