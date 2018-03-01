В Польше запретили торговать по воскресеньям

В Польше с 1 марта вступил в силу закон, который запрещает торговлю по воскресеньям. Об этом пишет Wyborcza.

По данным газеты, запрет будет вводиться постепенно и поначалу будет касаться только двух воскресений в месяц. С 2020 года торговля по воскресеньям будет запрещена всегда, кроме семи выходных дней в году.

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Штраф за нарушение закона может достигать до 100 тыс. злотых (1,6 млн руб.), а при повторных нарушениях — до 1 млн злотых (16 млн руб.).

Впрочем, законодательная мера ударит по бизнесу торговых центров. Газета, ссылаясь на расчеты аналитиков PwC, пишет, что в связи с этим необходимо будет пересмотреть до 30% уже заключенных договоров аренды.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли в воскресенье. Как отмечалось, ограничения не коснутся пекарен, кондитерских, автозаправок, цветочных магазинов, сувенирных лавок, киосков, почтовых учреждений, аэропортов и вокзалов.