В сети зарабатывают на перепродаже новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей

Воспользовавшись дефицитом новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, спекулянты занимаются их активной перепродажей.

Как подтвердили «Газете.Ru» российские интернет-площадки, в сети размещены тысячи объявлений о покупке и продаже новых банкнот.

Стоимость «Владивостока-2000» в Москве достигает 5 тыс. руб., тогда как «Крым-200» реализуют по стране почти за 400 руб.

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По данным аналитиков компании «Юла», пик размещения объявлений о продаже пришелся на январь — чаще всего россияне пытаются заработать на купюрах в 2 тыс. руб.

Как рассказали «Газете.Ru» аналитики Avito, количество запросов контактов по объявлениям о продаже с начала запуска купюр в оборот составило 99,362 тыс.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».