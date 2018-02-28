Число заявлений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости выросло в 2,5 раза в январе

В январе 2018 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), рассмотрели 259 заявлений в отношении 405 объектов, по сравнению с январем 2017 года количество рассмотренных комиссиями заявлений выросло в 2,5 раза. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

В случае несогласия с оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца.

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В январе 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 52,1% заявлений.

В конце прошло года сообщалось, что россияне стали чаще оспаривать оценку кадастровой стоимости недвижимости.