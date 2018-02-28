Шувалов предупредил о платных сервисах ФНС

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предупредил о том, что некоторые сервисы Федеральной налоговой службы могут стать платными, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Министерству финансов надо посмотреть, может ли быть тот перечень услуг, которые ФНС будет оказывать гражданам, платным», — сказал Шувалов.

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Он также отметил, что с налогоплательщика можно было брать плату за предоставление более комфортных услуг ФНС, нежели личный кабинет на бесплатной основе.

Ранее Шувалов объяснил отказ от объединения ФНС и ФТС.