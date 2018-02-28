Шувалов объяснил отказ от объединения ФНС и ФТС

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство России решило не объединять Федеральную налоговую службу (ФНС) и Федеральную таможенную службу (ФТС), передает корреспондент «Газеты.Ru» с коллегии ФНС.

При этом он уточнил, что их взаимодействие будет более плотным.

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«В отношении ФНС и ФТС сегодня выглядит более оправданным решение о большей координации этих двух служб, при этом они сохранят самостоятельность и будут соответствующими подразделениями и службами министерства финансов России», — сказал Шувалов.

Ранее глава ФТС Владимир Булавин заявил, что ФТС не рассматривает вопрос объединения с ФНС.

В прошлом году сообщалось, что вице-премьер Игорь Шувалов предложил «подумать» об объединении Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы в единую фискальную службу.