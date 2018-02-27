Минфин раскритиковал законопроект о создании крипторубля

Минфин России концептуально не поддерживает законопроект коммунистов о закреплении крипторубля как средства платежа в России, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был внесен в Госдуму в конце января депутатом от фракции КПРФ Ризваном Курбановым.

В отзыве Минфина, указывается, что вопрос создания национальной криптовалюты ранее прорабатывался министерством совместно с ЦБ. При этом был сделан вывод о том, что введение такого инструмента в настоящее время нецелесообразно в силу отсутствия объективной экономической выгоды, а также наличия ряда технических ограничений. В письме Минфина приводится ссылка на поручение президента России от 21 октября 2017 года, в котором говорилось, что «использование криптовалюты в качестве средства платежа не предусмотрено».

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«Законопроектом декларируется создание национальной криптовалюты, вместе с тем его положения регламентируют только правовое положение «распределенной платформы» и «распределенного реестра цифровых транзакций», сущность которых не соотносится с определением майнинга», — отмечается в отзыве.

В Минфине также указали, что в законопроекте отсутствует определение «национального майнинга», а также не раскрываются его отличия от обычного «майнинга», а также отсутствуют положения, регулирующие создание новых единиц «национальной криптовалюты» и их последующее обращение.