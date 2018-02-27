Минск продолжит переговоры с Москвой о снятии запрета на ввоз молочной продукции

Министерство сельского хозяйства Белоруссии продолжит переговоры с российской стороной о снятии запрета на ввоз молочной продукции, сообщает RNS.

«Во вторник, 27 февраля, переговоры продолжатся, Россельхонадзор принял решение отсрочить на 10 дней введение запрета на ввоз из республики молочной продукции. За это время мы рассчитываем урегулировать все вопросы», --цитирует пресс-служба ведомства слова замглавы минсельхоза Белоруссии Леонида Маринича.

Накануне Россельхознадзор отсрочил запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии до 6 марта.